Erste Niederlage bei Basketball-EM : Slowenien und Doncic patzen vor Topspiel gegen Deutschland

Köln Slowenien hat bei der Basketball-EM vor dem Duell mit der deutschen Mannschaft seine erste Niederlage kassiert. Der Titelverteidiger unterlag Bosnien-Herzegowina 93:97. Damit steigen die deutschen Chancen auf den Gruppensieg.

In der Vorrundengruppe B, die komplett in Köln gespielt wird, kommt es am Dienstagabend (21.00 Uhr/Magentasport) zum Topspiel zwischen Gastgeber Deutschland und den Slowenen. Das DBB-Team hatte zuvor angeführt vom bärenstarken NBA-Shootingstar Franz Wagner, der 32 Punkte erzielte, die Litauer mit 109:107 nach doppelter Verlängerung niedergerungen. Für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert war es der dritte Sieg im dritten Spiel. Gewinnt das DBB-Team am Dienstagabend wie zuletzt in der WM-Qualifikation gegen die Slowenen und am Mittwoch auch gegen Außenseiter Ungarn, ist Platz eins sicher.