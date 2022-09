Basketball-EM in Köln : Diese Dinge fielen beim deutschen Auftaktsieg auf

Deutschlands Basketball-Fans vor dem Spiel in der Kölner Arena. Foto: dpa/Marius Becker

Analyse Köln Was ein Auftakt: Mit einem souveränen Sieg gegen Mit-Favorit Frankreich ist die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die Heim-EM gestartet. Es war ein fast perfekter Abend in Köln. Wären da nicht ein paar Probleme bei den NBA-Stars und die miese Musik-Auswahl in der Arena gewesen.

Von Clemens Boisserée

Deutschlands größte Event-Arena: mit 18.000 Fans ausverkauft. Vor dem Spiel: Gänsehaut, als Deutschlands größte Basketball-Legende Dirk Nowitzki unter stehenden Ovationen geehrt wurde. Nach dem Spiel: Jubelstimmung auf dem Feld und den Rängen – zumindest, bis die Musik anging. Der 76:63-Auftaktsieg des deutschen Teams gegen EM-Mitfavorit Frankreich bildet den Höhepunkt eines nahezu perfekten Abends.

Nowitzkis Nummer ist von nun an unantastbar

Da war zunächst die Eröffnung dieses Turniers: Irgendwann hatte der Sport begonnen, jede halbwegs wichtige Veranstaltung mit einer opulenten, meist ziemlich übertriebenen Eröffnungsshow zu starten – nicht so diese Basketball-EM. Stattdessen gelang dem Deutschen Basketball-Bund (DBB) etwas, was ihm in letzter Zeit nicht immer gelungen war: Der Verband fand den richtigen Rahmen, um einen seiner größten Spieler der Geschichte zu ehren. Und so wurde vor dem Spiel Dirk Nowitzkis Trikot-Rückennummer 14, die er in 153 Spielen für die deutsche Auswahl getragen hatte, unter das Kölner Deckendach gezogen. Nie wieder wird ein deutscher Nationalspieler mit dieser Nummer ein Länderspiel bestreiten dürfen. Nowitzkis Nummer bleibt von nun an unantastbar, genau wie seine Leistungen wohl für immer unerreichbar.

Fast schien es, als wollten die 18.000 Fans gar nicht, dass das Spiel losgeht. Viel lieber hätten sie noch weitere Sekunden, Minuten, Stunden ihrem mittlerweile 44 Jahre alten Idol zugehört und zugesehen. Doch Nowitzki hielt sich in seiner Dankesrede kurz – das Spiel wurde dennoch mit 15 Minuten Verzögerung angepfiffen. Auch das war ein wohltuender Unterschied zu manch anderer, auf die Sekunde genau durchgeplanten Eröffnungsfeier. Der Basketball nahm sich an diesem Abend Zeit und Raum, um einen seiner Besten zu feiern – perfekt, so soll es sein.

Starke Defensive, peinliche Musik-Auswahl

Alles andere als perfekt begann dann das sportliche Geschehen. Fast vier Minuten dauert es, ehe die deutsche Mannschaft über ihren Star Dennis Schröder zu den ersten Punkten kam. Den Franzosen war es bis dato jedoch kaum besser ergangen, gerade einmal drei mickrige Zähler hatte der Favorit gegen die von Beginn an starke deutsche Verteidigung erzielt. Doch während sich das deutsche Team von Minute zu Minute besser ins Spiel kämpfte, blieben die Franzosen um ihre NBA-Superstars Rudy Gobert und Evan Fournier blass. Gegen die disziplinierte Deckung, die schnellen Mannwechsel und das aggressive Rebounding des DBB-Teams fand Frankreich ohne jegliche Kreativität und taktische Anpassungen keine Antwort. „Die Defensive war ausschlaggebend. Wir haben die ganze Zeit hart verteidigt - egal wer auf dem Feld war“, sagte NBA-Profi Daniel Theis. Dass dabei ausgerechnet Neu-Kapitän Dennis Schröder, sonst eher für seine Offensive berühmt, den Ton in der eigenen Hälfte angab – außergewöhnlich. Dass er dabei von jedem einzelnen seiner Mitspieler unterstützt wurde – bemerkenswert. Die defensive Arbeit des gesamten Teams von Trainer Gordon Herbert – nahezu perfekt.

Dass das Spiel angesichts von gerade mal 31 französischen Punkten bis zur Halbzeit erst nach der Pause entschieden wurde, hatte dann – wenig verwunderlich – die Offensive zu verantworten. Auf 38 Zähler kam das DBB-Team in den ersten zwei Vierteln, so recht in Fahrt kommen wollte auch im deutschen Team niemand. Am Ende hatte Schröder gerade mal vier seiner 14 Wurfversuche getroffen (elf Punkte), sein Kumpel Daniel Theis von den Indiana Pacers kam auf drei von neun Treffern (acht Punkte) und auch der dritte NBA-Profi im Kader, der 21-jährige Franz Wagner von den Orlando Magic, brauchte Zeit ins Spiel zu finden und kam bei seinem Turnier-Debüt am Ende auf vier Treffer bei sieben Würfen (acht Punkte).

Einer für alle: Dennis Schröder (l) und Franz Wagner (M) helfen Maodo Lo beim aufstehen. Foto: dpa/Marius Becker

Insbesondere Schröder spielte zeitweise überhastet, suchte zu früh die Abschlüsse oder spielte wilde Fehlpässe (fünf Ballverluste). Der am Knie lädierte Theis hatte mit Gobert, dem mehrfach als besten Verteidiger der NBA ausgezeichneten 2.16-Meter-Hühnen, alle Hände voll zu tun. Und Wagner, dem wahrscheinlich größten deutschen Basketball-Talent seit Nowitzki, merkte man zu Beginn die Unerfahrenheit gegen europäische Verteidigungen an – aus seinem ersten NBA-Jahr ist Wagner mehr Platz und weniger Intensität gewöhnt.

Besser erging es da jenen Spielern, die auch im Liga-Alltag in Europa aktiv sind. Allen voran das Alba Berlin-Duo Johannes Thiemann und Maodo Lo trugen das deutsche Offensivspiel, Unterstützung bekamen sie vor allem vom ehemaligen Berliner Niels Giffey (BC Zalgiris, Litauen). Am Ende gingen 40 der 76 Zähler auf das Konto des Trios, bei einer starken Wurfquote von 64 Prozent (14/22). Das reichte, um nicht nur das Schwächeln der NBA-Stars, sondern auch die insgesamt mangelhafte Treffergenauigkeit von der Dreierlinie (31 Prozent, 10/32) auszugleichen. Grundsätzlich gilt: Am offensiven Ende des Spielfelds ist für die anstehenden Aufgaben gegen Bosnien (Samstag), Litauen (Sonntag), Slowenien (Dienstag) und Ungarn (Mittwoch) noch Luft nach oben.