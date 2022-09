Basketball-EM : Deutschland zittert sich ins Viertelfinale

Berlin Deutschland hat bei der Basketball-EM das Viertelfinale erreicht. Gegen Montenegro bestimmte die DBB-Auswahl zu Beginn das Geschehen, am Ende wurde es beim 85:79-Sieg aber noch einmal eng. In der nächsten Runde könnte Favorit Griechenland warten.

Was für ein Krampf! Die deutschen Basketballer haben die Pflichtaufgabe Montenegro glanzlos gemeistert und sogar kurz noch einmal um das EM-Viertelfinale zittern müssen. Nach der Festwoche in Köln mühte sich das Team um Kapitän Dennis Schröder im Achtelfinale zu einem 85:79 (48:24), am Dienstag geht es in der Mercedes-Benz Arena auf dem Weg zur erträumten Medaille möglicherweise gegen den „Greek Freak“. Der nächste Gegner heißt Tschechien oder Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo.