Basketball-Nationalmannschaft : Wieso die deutschen EM-Siege gerade so wichtig sind

Foto: dpa/Federico Gambarini 20 Bilder Litauen - Deutschland: die Bilder des Spiels

Analyse Köln Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft begeistert bei der EM im eigenen Land: drei Spiele, drei Siege, dreimal ausverkaufte Köln-Arena. Der jüngste Erfolg gegen Litauen war Werbung für einen Sport, der noch immer wenig Beachtung in diesem Land findet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clemens Boisserée Leiter redaktionelle Produktentwicklung

Spannung, Spektakel, taktische Finessen, Leidenschaft, Emotionen – die ersten drei Auftritte der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) bei dieser Heim-EM boten alles, was Basketball-Fans an diesem Sport schätzen und lieben. Die daraus resultierenden drei Siege gegen Frankreich, Bosnien-Herzegowina und Litauen vor jeweils über 18.000 Fans in der ausverkauften Kölner Arena kommen zu einem enorm wichtigen Zeitpunkt für den Basketball hierzulande.

Schon seit Jahren fehlt es der deutschen Nationalmannschaft an sportlichen Erfolgen und in der Folge auch an der – für Sponsoren und Nachwuchsförderung – so wichtigen öffentlichen Aufmerksamkeit. Der EM-Titel von 1993 ist bald 30 Jahre her, selbst die Erfolge der der glanzvollen Ära Dirk Nowitzkis, WM-Bronze 2002 und die Silbermedaille bei der EM 2005, geraten langsam in Vergessenheit.

Und so verwundert es dann auch nicht, dass die derzeitige Europameisterschaft erneut nur im (kostenlosen) Internet-Stream der Telekom statt reichweitenstark im TV zu verfolgen ist. Einen öffentlichen Hype, wie ihn jüngst die Fußballfrauen bei der EM in England erfuhren, wird es so selbst bei vergleichbarem sportlichem Erfolg nicht geben. Dieses Nischendasein ist für Fans und Verband derzeit ein echter Wermutstropfen, liefert doch die deutsche Mannschaft durch ihre bisherigen Auftritte beste Werbung für den Basketball.

Bei dieser EM steht bislang ein funktionierendes Gefüge aus NBA-Legionären und europäisch erfahrenen Profis auf dem Feld. Eine Gruppe, die auf spielerische Probleme stets eine Antwort findet und dabei als verschworene Einheit auftritt. Eine Mannschaft, die mit Dennis Schröder (29, vereinslos) als neuen Kapitän einen vorbildlichen Anführer und in Franz Wagner (Orlando Magic) ein 21-jähriges Ausnahmetalent in ihren Reihen hat. In der NBA-Veteran Daniel Theis (30, Indiana Pacers) trotz Knieverletzung in jedem Spiel auf die Zähne beißt und der dabei perfekt ergänzt wird vom 2,11 Meter langen Johannes Voigtmann, der trotz seiner Größe zu den besten Passgebern des Kontinents gehört. Eine Gruppe, in der Johannes Thiemann (Alba Berlin) bestätigt, dass er mit mittlerweile 28 Jahren von einem talentierten zu einem der besten Center Europas gereift ist und in der Maodo Lo (29, Alba Berlin) plötzlich NBA-Scouts auf sich aufmerksam macht. Und nicht zuletzt ein Team, aus dem in jedem Spiel ein anderer Rollenspieler seine großen, wichtigen Momente hat: mal sind es die Punkte von Niels Giffey, mal die Dreier von Andreas Obst, mal die geblockten Würfe von Jonas Wohlfahrt-Bottermann.

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich 14 Bilder Das ist der deutsche EM-Kader

Wer beim Sieg nach doppelter Verlängerung am Sonntag gegen Litauen sah, wie der einst als Egoist verschriene Dennis Schröder in wichtigen Momentan den Ball dem jungen Franz Wagner überließ, wer sah, wie eben jener Wagner in seinem dritten Pflichtspiel 32 Punkte erzielte und wie Maodo Lo in der entscheidenden Phase der zweiten Verlängerung zwei Dreier traf, wer sah, wie das Publikum all dies in einem Zustand der Ekstase miterlebte, wer all das sah, der kam nicht umhin, Basketball als ziemlich großartigen Sport zu begreifen.