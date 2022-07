Schröder dabei : DBB-Team ohne Kleber und Bonga bei der Heim-EM

Köln Die NBA-Profis Maximilian Kleber und Isaac Bonga werden der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft (1. bis 18. September) fehlen. Das Duo steht nicht im 16-köpfigen Kader für die EM-Vorbereitung, den Bundestrainer Gordon Herbert am Dienstag nominierte.

Angeführt wird das Aufgebot von den NBA-Spielern Dennis Schröder (zuletzt Houston Rockets), Daniel Theis (Indiana Pacers) sowie Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic). Sie erwartet Herbert vom 6. bis 9. August zum ersten Trainingslager in Köln. Zudem stehen Testspiele in Belgien (10. August) und in den Niederlanden (12. August) auf dem Programm. Vier Tage später reist die Mannschaft nach Hamburg, wo am 19. und 20. August der DBB-Supercup ansteht.

Im Anschluss geht es für Schröder und Co. nach Stockholm zum WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden (25. August), drei Tage später steigt bei der Quali-Partie in München gegen Europameister Slowenien die EM-Generalprobe. Zum EM-Auftakt am 1. September in Köln trifft Deutschland auf Frankreich. Die weiteren Gruppengegner sind Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Die Finalrunde der EM findet ab dem 10. September komplett in Berlin statt.