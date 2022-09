Von Hype zu Hype : Warum der Sport auf Event-Fans nicht verzichten kann

Deutsche Fans in der EM-Vorrunde in Köln. Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Düsseldorf Erst der Hype um die Frauenfußball-EM, dann die European Championships, jetzt die Basketball-EM: Sportbegeisterte wandern von Turnier zu Turnier. Von treuen Klub-Anhängern verachtet sind die Jubel-Nomaden doch eine Gruppe, auf die keine Sportart verzichten kann.

Und plötzlich ist Sport-Deutschland also dieser Tage ein Basketball-Land. 18.000 Fans feiern bei den Spielen der deutschen Mannschaft eine Party in der Kölner Arena, Nischen-Sender MagentaSport erreicht laut Basketball-Bund-Präsident Ingo Weiß „phänomenale“ Quoten (der Sender selbst gibt dazu keine Infos), Franz Wagner ist für viele schon der neue Dirk Nowitzki .

Das Herdentier Mensch liebt Events. Und das Herdentier Sportfan erst recht. Begeisterung steckt an, wo Mannschaften erfolgreich sind. Euphorie entsteht. Wer den Hype mitgeht, kann mitreden. Im Büro, am Frühstückstisch. Doch ein Event hat eben auch ein prägendes Charakteristikum: Es ist endlich. Es geht vorbei. Und dann füllen wir die Leere mit dem nächsten Event.

Fast 18 Millionen Menschen schauten den Fußballfrauen Ende Juli beim EM-Finale gegen England zu. Ein Straßenfeger im Miniformat. Der Event-Sog funktionierte und zog Sportliebhaber vor dem TV. Beim ersten Länderspiel nach der EM am vergangenen Samstag waren es nur 1,56 Millionen . Der Hype ist schon wieder vorbei. Traurig, aber so ist es.

Ist das nun wirklich verachtenswert? Sind das alles nur Fans zweiter Klasse? Wer als Sportart so denkt, leistet sich einen Hochmut, den er sich nicht leisten kann. Natürlich sind unter den 18.000 Fans in Köln viele, die Basketball generell gut finden und selbst spielen. Mit NBA-Abo und Dallas-Mavericks-Nowitziki-Shirt im Schrank. Aber der typische Event-Fan kommt eben on top. Kauft Eintrittskarten, Schals, Bier, Poster – die sonst nicht verkauft worden wären. Und Event-Fans schaffen mediale Aufmerksamkeit. Wo viele Menschen sind, schauen die Medien genauer hin. Ist so.