Übertragung der Spiele : Hier können Sie die Basketball-EM live im TV und Stream sehen

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich 14 Bilder Das ist der deutsche EM-Kader

Düsseldorf Bei der Basketball-Europameisterschaft treffen die deutschen Basketballer in der Gruppenphase auf Frankreich, Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Wir sagen Ihnen, wo Sie die EM-Spiele sehen können.

Die Basketball-Europameisterschaft findet vom 1. bis 18. September statt. Gespielt wird in mehreren Ländern: So spielt Gruppe A in Tifilis (Georgien), Gruppe B tritt in Köln (Deutschland) an, Gruppe C spielt in Mailand (Italien) und Gruppe D zieht es nach Prag (Tschechien).

Foto: dpa/Brian Snyder Infos Alle Basketball-Europameister seit 1991

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft in Gruppe B auf Frankreich, Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Als eines der vier Gastgeberländer hat die deutsche Mannschaft den Heimvorteil: Alle Vorrundenspiele der Gruppe B werden in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen. Schaffen es die deutschen Spieler in die Finalrunde, geht es in Berlin weiter. In der Hauptstadt werden alle Achtelfinals, alle Viertelfinals, die beiden Halbfinals und das Finale ausgetragen. Die Zielvorgabe des Bundestrainers ist eindeutig: „Wir wollen auf das Podium, wir wollen eine Medaille“, sagte Gordon Herbert beim Start in die EM-Vorbereitung.

Die Rechte an der Übertragung der Basketball-EM 2022 hält MagentaSport. Bei den MagentaSport-Apps oder bei magentasport.de laufen alle Partien live und in voller Länge. Allerdings ist der Streaming-Dienst kostenpflichtig. Sofern Sie Kunde bei der Telekom sind, zahlen Sie im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als bisherige Nicht-Kunden der Telekom kostet ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro. Fans der deutschen Basketball-Nationalmannschaft haben jedoch Glück: MagentaSport und der DBB bieten alle Spiele des deutschen Teams bei der Basketball-EM im kostenlosen Live-Stream an. Für die Turnierpartien ohne deutsche Beteiligung wird ein Abo nötig sein.

Per Günther wird ebenso wie die früheren Nationalspieler Denis Wucherer und Pascal Roller sowie Alex Vogel als Experte fungieren. Der frühere Nationalspieler, der seine Karriere im Mai nach 500 Einsätzen in der Bundesliga beendet hatte, soll vor Ort Analysen liefern.

Übersicht über die deutschen Spiele:

1. Spiel

Frankreich - Deutschland, 20.30 Uhr, MagentaSport (kostenlos)

2. Spiel

Deutschland - Bosnien und Herzegowina, 14.30 Uhr, MagentaSport (kostenlos)

3. Spiel

Litauen - Deutschland, 14.30 Uhr, MagentaSport (kostenlos)

4. Spiel

Deutschland - Slowenien, 20.30 Uhr, MagentaSport (kostenlos)

5. Spiel

Ungarn - Deutschland, 20.30 Uhr, MagentaSport (kostenlos)

