Tickets, Termine, Spielorte : Das müssen Sie über die Basketball-EM 2022 wissen

Will bei der Heim-WM spielen: Dennis Schröder. Foto: dpa/Ding Ting

Düsseldorf Die EuroBasket 2022 findet in vier verschiedenen Ländern statt. Die deutsche Nationalmannschaft trägt alle Gruppenspiele in Köln aus. Die Finalspiele steigen in Berlin. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Basketball-EM.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann und wo findet die Basketball-EM statt?

Die Basketball-EM, die den offiziellen Namen EuroBasket 2022 trägt, findet vom 1. September 2022 bis zum 18. September 2022 statt. Eigentlich hätte die Basketball-EM schon 2021 ausgetragen werden sollen. Aufgrund der Verlegung der Olympischen Spiele von 2020 in das Jahr 2021 wurde aber auch die EuroBasket verschoben.

Die Basketball-EM 2022 wird in vier verschiedenen Ländern ausgetragen. Diese Länder sind Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. In Deutschland wird in Köln und in Berlin gespielt. In Georgien wird in Tiflis gespielt, in Italien in Mailand und in Tschechien in Prag.

Das sind die Austragungsorte der Basketball-EM

Lesen Sie auch Nachfolger von Rödl : Kanadier Herbert neuer Trainer der deutschen Basketballer

Die EuroBasket 2022 wird in fünf verschiedenen Hallen gespielt. In Köln wird in der Lanxess-Arena gespielt. Diese Halle bietet Platz für 19.500 Fans. In Berlin wird in der Mercedes-Benz-Arena vor maximal 14.500 Zuschauern gespielt. Die Halle in Mailand ist das Mediolanum Forum mit 12.700 Plätzen. In Prag wird in der O2-Arena vor maximal 16.805 Zuschauern gespielt. Die Arena in Tiflis ist noch nicht ganz fertig, soll aber Platz für 10.000 Fans bieten.

Warum gibt es in Deutschland zwei Austragungsstädte für die Basketball-EM?

Der Deutsche Basketball-Bund (DBB) hat sich mit Köln und Berlin beworben. In Köln werden die Vorrunden-Spiele stattfinden, in Berlin wird die Finalrunde ausgetragen.

Das ist der Modus der Basketball-EM

Die EuroBasket 2022 wird in vier Gruppen in der Vorrundenphase gespielt. In jeder Gruppe werden dann sechs Mannschaften sein, die in fünf Spielen alle gegeneinander antreten müssen. Die besten vier Teams jeder Gruppe werden dann in die K.-o.-Phase einziehen, die in Berlin gespielt wird.

Von da an geht es im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale im Knock-out-Modus weiter. Der Sieger der Partien qualifiziert sich für die nächste Runde, der Verlierer scheidet aus. Anders als bei den vergangenen Europameisterschaften wird es keine Platzierungsspiele geben.

Das sind die Gruppen der Basketball-EM 2022

Die Auslosung fand am 29. April 2021 in der Verti Music Hall in Berlin statt und hat folgende Gruppen ergeben.

Gruppe A: Spanien, Montenegro, Türkei, Georgien, Belgien, Bulgarien

Gruppe B: Frankreich, Litauen, Slowenien, Deutschland, Ungarn, Bosnien-Herzegowina

Gruppe C: Griechenland, Italien, Kroatien, Ukraine, Großbritannien, Estland

Gruppe D: Serbien, Tschechien, Polen, Finnland, Israel, Niederlande

Welche Gruppe spielt in welcher Stadt bei der Basketball-EM?

Die Gruppe A, in der auch Georgien spielt, wird alle Partien in Tiflis austragen. Die Vorrunden-Spiele der Gruppe B, in der Deutschland gelandet ist, werden alle in Köln gespielt. Gruppe C trägt die Partien in Mailand aus, weil Italien in der Gruppe spielt, und Gruppe D mit Tschechien spielt in Prag.

Lesen Sie auch Basketball : Deutschland trifft in „EM-Quali“ auf Frankreich

Wann finden die Spiele der Basketball-EM statt?

Die Gruppenphase geht vom 1. September 2022 bis zum 8. September. Die Achtelfinal-Partien werden am 10. September und am 11. September gespielt. Am 13. und 14. September geht es mit dem Viertelfinale weiter. Die beiden Halbfinale-Spiele werden am 16. September ausgetragen, bevor das Finale und das Spiel um Platz drei am 18. September in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin gespielt werden.

Das ist der Spielplan der Basketball-EM

Gruppe A:

1. September: Türkei - Montenegro, Spanien - Bulgarien, Belgien - Georgien

3. September: Montenegro - Belgien, Georgien - Spanien, Bulgarien - Türkei

4. September: Türkei - Georgien, Spanien - Belgien, Bulgarien - Montenegro

6. September: Montenegro - Spanien, Georgien - Bulgarien, Belgien - Türkei

7. September: Türkei - Spanien, Georgien - Montenegro, Bulgarien - Belgien

Gruppe B:

1. September: Frankreich - Deutschland, Slowenien - Litauen, Bosnien-Herzegowina - Ungarn

3. September: Deutschland - Bosnien-Herzegowina, Ungarn - Slowenien, Litauen - Frankreich

4. September: Frankreich - Ungarn, Slowenien - Bosnien-Herzegowina, Litauen - Deutschland

6. September: Deutschland - Slowenien, Ungarn - Litauen, Bosnien-Herzegowina - Frankreich

7. September: Frankreich - Slowenien, Ungarn - Deutschland, Litauen - Bosnien-Herzegowina

Gruppe C:

Lesen Sie auch Spiele in Köln und Berlin : Finalrunde der Basketball-EM 2021 an Deutschland vergeben

2. September: Kroatien - Griechenland, Ukraine - Großbritannien, Italien - Estland

3. September: Griechenland - Italien, Estland - Ukraine, Großbritannien - Kroatien

5. September: Kroatien - Estland, Ukraine - Italien, Großbritannien - Griechenland

6. September: Griechenland - Ukraine, Estland - Großbritannien, Italien - Kroatien

8. September: Kroatien - Ukraine, Estland - Griechenland, Großbritannien - Italien

Gruppe D:

2. September: Serbien - Niederlande, Polen - Tschechien, Israel - Finnland

3. September: Niederlande - Israel, Finnland - Polen, Tschechien - Serbien

5. September: Serbien - Finnland, Polen - Israel, Tschechien - Niederlande

6. September: Niederlande - Polen, Finnland - Tschechien, Israel - Serbien

8. September: Serbien - Polen, Finnland - Niederlande, Tschechien - Israel.

Achtelfinale

Die Achtelfinal-Partien werden am 10. September und am 11. September 2022 ausgetragen.

Viertelfinale

Die Viertelfinal-Spiele werden am 13. September und am 14. September 2022 ausgetragen

Halbfinale

Die Halbfinal-Spiele werden am 16. September 2022 ausgespielt.

Finale

Das Finale findet am 18. September statt. Zuvor wird das Spiel um Platz drei ausgetragen

Wann spielt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei der Basketball-EM?

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trägt alle ihre Spiele in der Vorrunde in Köln aus. Die erste Partie wird am 1. September 2022 (20.30 Uhr) angepfiffen, Gegner ist Frankreich. Am 3. September spielt Deutschland dann gegen Bosnien-Herzegowina (14.30 Uhr), bevor am 4. September die Partie gegen Litauen (14.30 Uhr) ansteht. Am 6. September spielt Deutschland gegen Slowenien (20.30 Uhr). Den Abschluss der Vorrunde bei der Basketball-EM 2022 bestreitet Deutschland am 7. September 2022 gegen Ungarn (20.30 Uhr).

Wo läuft die Basketball-EM im TV und Livestream?

Anders als vor sieben Jahren sind von der Heim-Europameisterschaft der Basketballer in diesem Jahr keine Live-Übertragungen bei ARD und ZDF geplant. Die Rechte hält der Streamingdienst MagentaSport, der alle deutschen Partien des Turniers live und kostenlos auf seinem Portal überträgt.

Gibt es Tickets für die Basketball-EM 2022 und wie läuft der Vorverkauf?

Ja, es gibt Tickets für die EuroBasket 2022. Dabei hat der Fan die Möglichkeit, zwischen mehreren verschiedenen Eintrittskarten zu wählen. So gibt es mehrere „Packages“ zu kaufen. Es gibt ein „Venue-Ticket Köln“, das eine Dauerkarte für all 15 Spiele in Köln ist. Zudem gibt es die Möglichkeit ein „Team-Ticket Köln“ zu kaufen. Mit dieser Dauerkarte sichert man sich für alle fünf Vorrundenspiele den Sitzplatz im Fanblock seiner favorisierten Mannschaft - etwa Deutschland. Die Verfügbarkeit dieser Tickets ist allerdings limitiert.

Ferner gibt es natürlich auch für Berlin eine „Venue-Ticket“. Dieses ist eine Dauerkarte für alle 16 Endrunden-Partien in der Mercedes-Benz-Arena.

Tageskarten gibt es sowohl in Köln als auch in Berlin zu Kaufen. Zudem soll es „Session-Tickets“ geben. Eine Session sind immer zwei Spiele. Session 1 ist das Spiel mit deutscher Beteiligung. Session 2 umfasst die beiden anderen Spiele.

Wie teuer sind Eintrittskarten für die Basketball-EM 2022?

Die Preise für Tickets für die EuroBasket 2022 haben eine große Spanne. In Köln gibt es fünf verschiedenen Kategorien, zudem noch die Möglichkeit VIP-Karten oder Courtside-Karten zu kaufen. Die Preisspanne bei Tagestickets (umfasst drei Spiele) liegt zwischen 49 Euro (Kategorie fünf) und 349 Euro (Courtside). Wer alle fünf Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft sehen will, kann das Team-Ticket kaufen. Dieses gibt es zwischen 139 Euro und 799 (VIP).

Die Ticketpreise für die Finalspiele in Berlin sind höher. Dort gibt es aber noch mehr Auswahl bei den Paketen. So lässt sich zum Beispiel ein „Final-Weekend-Ticket“ kaufen, das die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale abdeckt. Diese Karten kosten zwischen 179 Euro und 549 Euro.

Wo kann ich Eintrittskarten für die Basketball-EM 2022 kaufen?

Eintrittskarten für die Basketball-EM gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und Online unter eventim.de.

(dör)