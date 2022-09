Halbfinal-Einzug löst Begeisterung aus : So wird Basketball in Deutschland wieder groß

Meinung Düsseldorf Die Heim-EM wird dank Deutschlands Basketballern zur Werbung für eine Sportart, die hierzulande noch immer etwas im Schatten steht. Das DBB-Team löst mit ihren Leistungen immer größere Begeisterung aus - und verdient sich damit auch TV-Präsenz.

Andreas Obst brachte es auf den Punkt. „Das war ein besonderer Abend. Vielleicht der besonderste Basketball-Abend, den ich je erlebt habe“, sagte Deutschlands Dreierspezialist, der fünf von sieben Dreiern traf, nach dem famosen 107:96 gegen Mitfavorit Griechenland . Es war ein perfekter Abend für den Basketball in Deutschland - und der nächste Höhepunkt in diesem bisher so außergewöhnlichen Turnier.

Leidenschaft, Emotionen, Teamgeist, Spannung - im Viertelfinale bot das DBB-Team erneut alles, was Basketball-Fans schon lange an „ihrer“ Sportart zu schätzen wissen. Mit ihrer geschlossenen Mannschaftsleistung verwandelten die deutschen Basketballer die erstmals mit 14.073 Fans ausverkaufte Berliner Arena in ein Jubelhaus. „Das sind die Spiele, für die wir alle leben, man hat gesehen, wie elektrisierend das war“, sagte Niels Giffey. Und genau diese Einstellung schwappte auf das Publikum über. Der Hype wird größer. Die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert erobert immer mehr Herzen und hinterlässt Eindruck. Bei Basketball-Fans und denen, die es gerade erst werden.

Die nächste Hürde heißt am Freitagabend (20.30 Uhr) Spanien. Übertragen wird das erste deutsche Halbfinale seit 17 Jahren wieder bei Magentasport und im Free-TV bei RTL. Zu Recht. Denn die Basketballer haben sich die große Bühne verdient. Und das nicht nur aufgrund der guten Quote, die das Viertelfinale dem Kölner Sender bescherte, in der Spitze 2,06 Millionen Menschen war die beste, die eine deutsche Mannschaft seit Jahrzehnten gespielt hat. Schließlich verlieben sich die Leute gerade in Wagner, in Schröder, in Lo, in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, sagte Kommentator Frank Buschmann während der Übertragung. „Und so eine Liebe, die kannst du ja nicht trennen.“ Recht hat er.