Basketball-EM im Liveblog : DBB-Team bangt um Franz Wagner

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich 14 Bilder Das ist der deutsche EM-Kader

Liveblog Düsseldorf Deutschland ist gegen Montenegro ins Viertelfinale eingezogen, musste am Ende aber zittern. Bundestrainer Gordon Herbert sah zwei unterschiedliche Spiele in einem. In unserem Liveblog bekommen Sie alle Infos rund um das Turnier.