Aufgebot in der Übersicht : Das ist der deutsche Kader für die Basketball-EM 2022

Düsseldorf Der deutsche Kader für die Basketball-EM steht fest. Bundestrainer Gordon Herbert sein 12-köpfiges Aufgebot zusammen. Auch Daniel Theis ist dabei. Der Center hat den Wettlauf mit der Zeit gewonnen und seine Knieprobleme rechtzeitig auskuriert.

Theis, der in der abgelaufenen NBA-Saison Vize-Meister mit den Boston Celtics geworden war und künftig für die Indiana Pacers spielt, hatte über Knieprobleme geklagt. In der Vorbereitung hatte der Big Man daher nur eine Partie absolviert, sein EM-Aus drohte. Derweil strich Herbert Gavin Schilling (CSP Limoges/Frankreich) aus dem bislang 13 Spieler umfassenden Aufgebot.

Die EM-Teilnahme von Theis ist wichtig für die Deutschen, da zahlreiche Spieler auf den großen Positionen fehlen. So musste Moritz Wagner (Orlando Magic) verletzt passen. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Isaiah Hartenstein (New York Knicks) oder Tibor Pleiß (Anadolu Istanbul) hatten schon im Vorfeld der Vorbereitung abgesagt.

Angeführt wird das Aufgebot von Neu-Kapitän Dennis Schröder, der das am von Robin Benzing übernimmt. Benzing, der zuletzt bei Fortitudo Bologna in Italien unter Vertrag stand, war von Bundestrainer Herbert Testspielen in Belgien und den Niederlanden aussortiert. Im bleibt damit die Krönung seiner Karriere in der Nationalmannschaft verwehrt. Der Routinier hatte seit 2009 jeden Sommer in der Nationalmannschaft gespielt. Er machte insgesamt 167. Spiele im Nationaltrikot.