Erster, Zweiter oder Dritter : Diese Gruppenplatzierungen sind für die DBB-Auswahl noch möglich

Köln Das Achtelfinale war der deutschen Basketball-Nationalmannschaft schon vor der Niederlage gegen Slowenien sicher. Unklar ist noch, ob Deutschland die Gruppe als Erster, Zweiter oder Dritter abschließen wird. Die verschiedenen Szenarien.

Mit der 80:88-Niederlage gegen Europameister Slowenien haben die deutschen Basketballer den vorzeitigen Sieg in der Gruppe B verpasst. An diesem Mittwoch fällt in der Lanxess Arena in Köln nun die Entscheidung über die Platzierungen - und damit über die Duelle, die ab Samstag im Achtelfinale in Berlin anstehen. Die Slowenen, die Deutschen und die Franzosen gehen mit je drei Siegen in den letzten Spieltag. Bosnien-Herzegowina steht bei bislang zwei Erfolgen.