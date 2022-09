Alle Ergebnisse im Überblick : Das ist der Spielplan der Basketball-EM 2022

Düsseldorf Die Basketball-EM findet vom 1. bis 18. September 2022 statt. Gespielt wird in den vier Ausrichterländern Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. Hier finden Sie die den kompletten Spielplan und alle Ergebnisse.

Zunächst spielen die 24 Teams sechs Vorrundengruppen mit je vier Teams, in denen nach dem Prinzip „jeder gegen jeden“ gespielt wird. Die ersten vier Teams jeder Gruppe schaffen es direkt in die Finalrunde nach Berlin , die 10. September losgeht. In der Finalrunde geht es im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale im K.o.-Modus weiter. Der Sieger der Partien qualifiziert sich für die nächste Runde, der Verlierer scheidet aus.

Zum Start am Donnerstag, 1. September, kam es für das deutsche Team gleich zum Kracher gegen Frankreich. Deutschland glückte der Start - und wie. Mit 76:63 (38:31) setzte sich das DBB-Team gegen den Mitfavoriten durch. Weitere Gegner sind Bosnien und Herzegowina, Litauen, Titelverteidiger Slowenien und Ungarn. Die Vorrunde in Köln wird vom 1. bis 7. September in der Lanxess-Arena ausgetragen, danach folgt die Finalrunde in Berlin.