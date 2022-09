Deutschland spielt um Bronze : „Der Traum von einer Medaille lebt noch“

Düsseldorf Kapitän Dennis Schröder war im Halbfinale gegen Spanien kaum zu stoppen - es war trotzdem nicht genug. Nun gilt es für die deutschen Basketballer die Enttäuschung abzuschütteln, um sich doch noch den Traum von einer Medaille zu erfüllen. Die Gier ist groß.

Denn auch die Basketball-Gala von Schröder konnte die Niederlage nicht verhindern. „Schade, dass wir verloren haben“, sagte der 29-Jährige und trauerte der verpassten Chance hinterher: „Wir waren bei plus acht. Das hätten wir auf jeden Fall gewinnen können. Doch müsse man den „toughen“ Spaniern, die in der Vergangenheit schon mehrfach deutsche Basketballträume hatten Platzen lassen, im Endeffekt auch „Credit“ geben.

Dafür gab es frohe Kunde aus den USA. In der kommenden Saison wird Schröder in der NBA wieder für die Lakers an der Seite von Superstar LeBron James auflaufen, für die er bereits in der Saison 2020/21 gespielt hatte. „Es ist eine Ehre, für die @Lakers zu spielen. Kann es kaum erwarten, anzufangen!“, schrieb Schröder auf Instagram. Das letzte Jahr habe sich nicht richtig angefühlt. Er habe sich missverstanden gefühlt und niemand habe die Geschichte wirklich gekannt. Er komme nun zurück zur größten Organisation, um alles richtig zu machen. „Ich werde alles geben, was ich habe, jeden einzelnen Tag!!“