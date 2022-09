Kantersieg gegen Ungarn : Deutschland knackt 100-Punkte-Marke

Foto: dpa/Marius Becker 24 Bilder Ungarn - Deutschland: die Bilder des Spiels

Köln Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Deutschland einen Kantersieg gegen Ungarn. Als Gruppenzweiter fährt das DBB-Team nun nach Berlin. Auch der Achtelfinal-Gegner steht schon fest.

Zum Abschluss der EM-Vorrunde erlebten die Fans in Köln nochmal einen magischen Abend. Allerdings nicht beim Spiel der deutschen Basketballer. Erneut war es Luka Doncic, der wie entfesselt aufspielte und die Halle zum Beben brachte. Mit 47 Punkten führte der Superstar Slowenien beim 88:82 gegen Frankreich zum Gruppensieg. Es war die zweitbeste Punktezahl eines Spielers in der EM-Historie. Damit stand schon vor dem letzten Auftritt in Köln gegen Ungarn fest, dass das DBB-Team die Gruppe B als Zweiter abschließen wird.

Doch die die Schützlinge von Bundestrainer Gordon Herbert ließen sich keineswegs hängen. In der erstmals nicht ausverkauften Kölner Lanxess Arena gewann Deutschland mit 106:71 (54:39). Beim Kantersieg trumpfte vor allem die zweite Reihe auf. Christian Sengfelder als Topscorer (22 Punkte) und Niels Giffey (19 Punkte) waren unter anderem die Wegbereiter der Deutschen, für die der Erfolg auch deshalb wichtig war, um die positive Stimmung erhalten, die die Mannschaft bislang durch das Turnier getragen hat.

Erstmals als Kapitän führte Johannes Voigtmann das Team auf das Parkett. Der etatmäßige Spielführer Dennis Schröder wurde ebenso geschont wie Daniel Theis und Nick Weil-Babb, den Schulterprobleme plagen. Eine Entscheidung, für die Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketballbundes, Verständnis zeigte. Dadurch würde schließlich die zweite Reihe eine Chance erhalten. „Das brauchen wir am Ende des Tages auch, denn wir sind eine Mannschaft und mit dieser Mannschaft kann man gewinnen, egal, ob ich Spieler Nummer eins bin oder Spieler Nummer zwölf“, sagte Weiss bei Magentasport.

Ohne das Trio startete das DBB-Team gegen frei aufspielende Ungarn zerfahren. Wagner und Lo versuchten zwar Verantwortung zu übernehmen, defensiv machten sich die vielen Umstellungen jedoch bemerkbar, Ungarn kam immer wieder zu einfachen Punkten. Beim Stand von 12:11 Mitte des ersten Viertels erhielten dann Justus Hollatz und Christian Sengfelder ihre ersten EM-Minuten. Sengfelder trug mit zwei verwandelten Dreiern zur 22:19-Führung bei.

Erst gegen Ende des zweiten Viertels konnte sich das DBB-Team entscheidend absetzen. Wagner und Lo, die sich gerade von außen treffsicher zeigten (sieben von elf Dreier), übernahmen in dieser Phase mehr und mehr die Verantwortung und sorgten für mehr Sicherheit im deutschen Spiel. Zusammen kam das Duo zur Pause (54:39) auf 31 Punkte.

Trotz der deutlichen Führung zeigte sich Hollatz in der Halbzeit nicht ganz zufrieden. „Wir müssen in der Defensive noch zulegen, wir haben zu viele einfache Punkte kassiert. In der Offensive haben wir einen guten Rhythmus gefunden, aber wir dürfen nicht nachlassen“, sagte der 21-Jährige bei Magentasport.

Im zweiten Durchgang hatten die Ungarn aber kaum noch etwas entgegenzusetzen. Deutschland nutzte die Lücken in der Defensive der Ungarn konsequent aus, die zudem offensiv nicht mehr viel zu Stande brachten. Punkt für Punkt schraubte das DBB-Team die Führung in die Höhe, knackte am Ende sogar die 100-Punkte-Marke - und feierte den vierten Sieg im fünften Spiel.

Im Achtelfinale trifft Deutschland als Zweiter nun am Samstag, 10. September, um 18 Uhr in Berlin auf Montenegro, den Dritten der Gruppe A. Slowenien bekommt es mit Belgien zu tun, Frankreich (Dritter) muss gegen die Türkei ran. Als Vierter qualifizierte sich Litauen, die sich im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina durchsetzten, für das Achtelfinale. Dort geht es nun gegen Spanien.

Deutschland - Ungarn 106:71 (54:39)

Beste Werfer für Deutschland: Sengfelder (22), Lo (21), Giffey (19), Obst (16), Wagner (15).

Für Ungarn: Perl (15), Benke (13), Somogyi (11), Vojvoda (10)