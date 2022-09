Sieg zum EM-Auftakt gegen Frankreich : Deutschlands Basketballer feiern Traumstart

Köln Was für ein EM-Auftakt der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes. Erst bekommt Deutschlands größter Basketballer eine bisher einmalige Ehrung, dann besiegt das DBB-Team Frankreich.

Erst einmal locker reinkommen in das Turnier? Dazu blieb der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) beim Auftakt der Europameisterschaft keine Zeit. Gegen Frankreich war das Team um Kapitän Dennis Schröder direkt gefordert. Angefeuert von mehr als 18.000 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena bestand das DBB-Team die Mammutaufgabe mit Bravour. Mit einer konzentrierten und kämpferischen Leistung bezwang die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert den Mitfavoriten 76:63 (38:31).

Zu Beginn der Partie war dem deutschen Team die Nervosität allerdings deutlich anzumerken. Offensiv ging erstmal gar nichts. Erst nach knapp vier Minuten konnte Schröder von der Freiwurflinie für die ersten Punkte sorgen - und auf 2:3 verkürzen. Dank einer hervorragenden Defensive kämpfte sich das deutsche Team aber in die Partie. Und dank der Stabilität unter dem eigenen Korb wurde man auch vorne immer sicherer. Als Daniel Theis erstmals einen Ball im Korb unterbrachte, durfte die Halle die erste DBB-Führung bejubeln (7:6). Der 2,04-Meter-Mann unterstrich direkt, warum er so wichtig ist für das deutsche Team - vorne und hinten. Mit einem 17:14 ging es in die erste Unterbrechung.