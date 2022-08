Aufgebot in der Übersicht : Das ist der deutsche Kader für die Basketball-EM 2022

Düsseldorf Der deutsche Kader für die Basketball-EM nimmt langsam Konturen an. Bundestrainer Gordon Herbert hat sein Aufgebot reduziertn. Nicht mehr mit dabei ist der langjährige Kapitän Robin Benzing.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert lässt sich mit seinem endgültigen Aufgebot für die Heim-EM (1. bis 18. September) Zeit. Nach den Testspielen in Belgien und den Niederlanden reduzierte der Kanadier sein Aufgebot auf 14 Spieler. Nicht mehr im Kader für den Supercup in Hamburg (ab Freitag) stehen der langjährige Kapitän Robin Benzing, Kenneth Ogbe (Oldenburg) und Leon Kratzer (Bonn).

Benzing, der zuletzt bei Fortitudo Bologna in Italien unter Vertrag stand, bleibt damit die Krönung seiner Karriere in der Nationalmannschaft verwehrt. Der Routinier hatte seit 2009 jeden Sommer in der Nationalmannschaft gespielt. Die Partie in Almere am Freitagabend war seine 167. im Nationaltrikot.