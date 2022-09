Nach Bronze mit DBB-Team : Schröder ins Allstar-Team der EM gewählt

Berlin Deutschlands Kapitän Dennis Schröder ist ins Allstar-Team der Basketball-Europameisterschaft gewählt worden. Der 29-Jährige wurde damit für seine herausragenden Leistungen bei der EM geehrt.

Kapitän Dennis Schröder ist nach dem Bronze-Coup der deutschen Basketballer ins Allstar-Team der Heim-EM gewählt worden. Gemeinsam mit Giannis Antetokounmpo (Griechenland), Rudy Gobert (Frankreich), Lorenzo Brown und Willy Hernangomez (beide Spanien) steht der NBA-Profi der Los Angeles Lakers in der „Allstar-Five“, die am Sonntagabend nach dem Finale in Berlin verkündet wurde.