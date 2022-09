EM-Traumstart veredelt : DBB-Team erkämpft sich Sieg gegen Bosnien-Herzegowina

Köln Die deutschen Basketballer haben bei der Europameisterschaft auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Beim 92:82 gegen Bosnien zeigt das DBB-Team lange eine schwache Vorstellung, steigert sich nach der Pause aber deutlich. Die Finalrunde in Berlin ist den Team damit kaum mehr zu nehmen.

Nach dem eindrucksvollen Auftakterfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft galt es für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert, die Euphorie ins zweite Spiel zu transportieren. Gegner am Samstag in der erneut ausverkauften Kölner Lanxess Arena war Bosnien-Herzegowina . Und auch diese knifflige Aufgabe meisterte das DBB-Team und feierte einen schwer erkämpften 92:82 (42:47)-Sieg.

Wie schon beim ersten Spiel hatte die deutsche Mannschafz zu Beginn Probleme in der Offensive. Außer einem erfolgreichen Wurf von Nick Weiler-Babb brachte das DBB-Team nichts zustanden. 2:9 hieß es nach vier Minuten. Zu wenig. Bundestrainer Herbert setzte auf frische Kräfte – und die Bankspieler Maodo Lo und Thiemann sorgten erneut für wichtige Impulse. Die Bosnier blieben aber insgesamt das bessere und aktivere Team. Dank drei verwandelten Freiwürfen von Thiemann endete das erste Viertel lediglich mit einem Zwei-Punkte-Rückstand (18:20).

Im zweiten Viertel sah sich Herbert bereits nach eineinhalb Minuten zu einer Auszeit gezwungen, zu viele Ballverluste und Unkonzentriertheiten ermöglichten den Bosniern zu leichte Punkte – 20:27. Wirklich viel besser wurde es aber auch danach nicht, defensiv bekam man weiter wenig Zugriff, offensiv fehlte es an Bewegung. Daran änderten auch sechs Punkte in Serie von Andreas Obst nichts, der das deutsche Team auf 30:33 heranbrachte. Zunächst verwandelte er einen Dreier, beim nächsten Versuch wurde er von Edin Atic gefoult. Über den Pfiff regte sich der Bosnier so sehr auf, dass er obendrein ein technisches Foul kassierte. Obst traf drei seiner vier Freiwürfe.