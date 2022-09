Rudy Gobert (Frankreich)

Er ist der Herr unter den Körben, 2,15 m groß und gerade in der Defense der Anker der Franzosen. Gobert (29) wurde nicht umsonst dreimal als bester Verteidiger in der NBA ausgezeichnet (2018, 2019, 2021), jeweils im Trikot der Utah Jazz. In diesem Sommer gab der Klub den Center in einem Tauschgeschäft an die Minnesota Timberwolves ab. Gobert holte mit der Equipe tricolore im Vorjahr in Tokio Olympiasilber, zuvor zweimal WM- und einmal EM-Bronze. Allein der „Big Man“ wird der deutschen Mannschaft im Auftaktspiel das Leben sehr schwer machen.