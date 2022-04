Die Basketball-Europameisterschaft 2022 mit 24 Teams findet vom 1. bis zum 18. September 2022 statt. Gespielt wird in vier verschiedenen Gastgeberländern, in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. In Deutschland wird in Köln (Vorrundengruppe B) und Berlin (Finalrunde) gespielt. In Georgien wird in Tiflis gespielt, in Italien in Mailand und in Tschechien in Prag.