Neuer Kapitän des DBB-Teams : Das erwartet Nowitzki von Schröder bei der Heim-EM

Dennis Schröder im Spiel gegen die Niederlande. Foto: dpa/Matthias Stickel

Hamburg Dirk Nowitzki begrüßt die Ernennung von Dennis Schröder zum neuen Kapitän der Nationalmannschaft - verbindet damit aber auch Erwartungen mit Blick auf die Heim-EM.

Der große EM-Härtetest fürs neu formierte deutsche Team, die Premiere von NBA-Star Dennis Schröder als Kapitän: Auch Dirk Nowitzki wird beim hochkarätig besetzten Supercup der deutschen Basketballer in Hamburg genau hinsehen.

„Die ersten Tests waren okay. Wir haben viel Talent dabei und einen guten Kader“, sagte Nowitzki kurz vor der Mini-EM in der Hansestadt - verschwieg mit Blick auf den in zwei Wochen beginnenden Saisonhöhepunkt vor eigenem Publikum aber nicht eine gewisse Erwartungshaltung an die mit drei NBA-Profis gespickte DBB-Auswahl: „Die Mannschaft ist gut genug besetzt, um oben mitzuspielen. Dennis muss die Mannschaft tragen und eine top EM spielen.“

Erklärtes Ziel bei der Europameisterschaft (ab 1. September in Köln und Berlin) ist eine Medaille - da kommt der Supercup als Gradmesser gerade recht. „Ich habe so richtig krass Bock. So muss es ja auch sein“, sagte Rookie Franz Wagner von den Orlando Magic. Und Schröder versprach, „dass wir 110 Prozent geben. Das ist unsere Identität. Wir wollen Spaß am Spielen haben, das sollen die Fans auch merken.“

Für Schröder und Co. geht es am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) zunächst gegen EM-Teilnehmer Tschechien. Am Samstag trifft das deutsche Team, dem auch NBA-Finalist Daniel Theis angehört, in der Hansestadt dann noch auf Italien oder Vize-Europameister Serbien.

Die Augen werden in beiden Spielen natürlich vor allem auf den neuen Anführer gerichtet sein. Erst am Mittwoch war Schröder von Bundestrainer Gordon Herbert zum Kapitän ernannt worden.

„Ich freue mich für ihn. Er ist unser bester Spieler“, sagte Nowitzki über seinen momentan prominentesten Erben, umriss aber auch klar das Anforderungsprofi und sprach von einer „großen Last“: „Er muss die Mannschaft antreiben, er muss uns führen. Er muss aber auch die anderen Leute in Szene bringen. Ich glaube, er ist dafür gewachsen und er hat ja so einen Swag und dieses Selbstvertrauen, dass er eine gute Heim-EM für uns spielen wird. Ich hoffe, dass es weit gehen wird und wir in Berlin ganz oben mitspielen.“

Foto: dpa/Marius Becker Infos Das ist der Modus der Basketball-EM 2022

Für Coach Herbert, der das Amt im Herbst 2021 von Henrik Rödl übernommen hatte, steht in Hamburg allerdings noch nicht das Ergebnis im Vordergrund. „Wir wollen als Team besser werden“, sagte der Kanadier. Nach dem Supercup wird Herbert sein Aufgebot von derzeit 14 Spielern weiter verkleinern. Spätestens nach den WM-Qualifikationsspielen in Schweden (25. August) und in München gegen den Europameister Slowenien (28. August) muss er seinen finalen Zwölf-Mann-Kader für die EM benennen.

Hoffnung gibt es in Hamburg auf das Nationalmannschaftsdebüt von Guard Nick Weiler-Babb. „Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Hoffentlich kann er mindestens ein Spiel im Supercup spielen“, sagte Herbert. Der gebürtige Amerikaner war vor rund zwei Wochen eingebürgert worden, verpasste aber die ersten beiden Testspiele, da er wegen dringender Familienangelegenheiten in die USA reisen musste.

(sid/old)