Basketball : Deutschland trifft in „EM-Quali“ auf Frankreich

Deutschland trifft in „EM-Quali“ auf Frankreich

München Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber automatisch für die Basketball-EM 2021 qualifiziert. Trotzdem nimmt das Team trotzdem an der Qualifikationsrunde teil. Nun stehen die Gegner fest.

Die deutschen Basketballer bekommen es in der sportlich bedeutungslosen Qualifikation zur Heim-EM 2021 mit WM-Vorrundengegner Frankreich, Montenegro und einem Qualifikanten zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag in München. Als Gastgeber einer Vorrunde und der Finalrunde ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) für das Turnier gesetzt und spielt deshalb außer Konkurrenz mit.