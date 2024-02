Premiere für Startrainer Pablo Laso Dominante Bayern-Basketballer verteidigen Pokal beim Top Four

Für Laso, seit dieser Saison in München an der Seitenlinie, war es nach 22 Titeln mit Real Madrid der erste im Ausland. Gleichzeitig revanchierten sich die Bayern, die vor den Augen von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ihren fünften Pokalsieg feierten, bei Ulm für die bittere Play-off-Niederlage in der vergangenen Saison.