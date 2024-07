Basketball-Nationalmannschaft erfolgreich Deutschland gewinnt Olympia-Test in Frankreich

Nach dem ersten Sieg im zweiten Tests des Olympia-Sommers reist die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert weiter nach Hamburg. Dort steht am kommenden Samstag (19.30 Uhr/MagentaSport) Test Nummer drei gegen die Niederlande an. In der Woche drauf folgt in Berlin ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen Japan, ehe am 22. Juli in London die Generalprobe gegen den Goldfavoriten USA steigt.