Mit zweitem Anzug Basketball-Weltmeister glänzt beim „Homecoming“

Vor dem zweiten Qualifikationsspiel ist das DBB-Team in der Gruppe D Erster vor Schweden, das die Bulgaren in Partille 84:70 (50:43) schlug. Das nächste Qualifikationsfenster steht erst im November an. Drei Teams aus der Viererstaffel bekommen ein Ticket für die EuroBasket, die im kommenden Jahr auf Zypern, in Finnland, Polen und Lettland stattfindet. Der Weltmeister gehört dann natürlich zu den Titelkandidaten.