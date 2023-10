Bei Eröffnungsfeier in Paris Basketballstar Schröder will bei Olympia die Fahne tragen

Die deutsche Nationalmannschaft hatte im September in Manila sensationell WM-Gold gewonnen - und sich für Paris qualifiziert. Für die Spiele traut Schröder seiner Mannschaft einiges zu. „Wenn wir unsere Sachen machen und abliefern, können wir jede Mannschaft der Welt schlagen. Auch gegen ein US-Team in Topbesetzung haben wir eine Chance“, so der 30-Jährige. Sollten LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant dabei sein, so Schröder, werde es mit Gold „natürlich schwierig“. Dafür müsse „wirklich alles passen“.