„Eine Herzensangelegenheit“ : Dennis Schröder bringt Parfüm auf den Markt

Dennis Schröder. Foto: dpa/Soeren Stache

Braunschweig Erst die Bronzemedaille bei der Basketball-EM, dann ein Vertrag bei den Los Angeles Lakers – und nun ein eigenes Parfüm. Was hinter diesem Projekt steckt und was der NBA-Star neben dem Sport noch so macht.

Dennis Schröder macht jetzt auch in Duft. „Es war wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, ein eigenes Parfüm zu haben“, sagte der Kapitän der deutschen Basketballer der Braunschweiger Zeitung. „Bislang kann man es nur online kaufen. Aber wir wollen versuchen, auch irgendwann ins KaDeWe zu gehen und in andere Shops.“

Das Parfüm sei „unisex. Der Duft, den ich vorher hatte und der mich auch inspiriert hat, war auch unisex. Deshalb haben wir gesagt, das eigene Parfüm muss auch für beide sein“, erzählte Schröder: „Ich hatte meinen bevorzugten Duft, bei dem viele gesagt haben, dass er toll ist und gut zu mir passt. Und da wollte ich etwas Ähnliches machen.“

Zuletzt hatte der EM-Bronzegewinner und Neuzugang des NBA-Klubs Los Angeles Lakers gemeinsam mit seiner Frau Ellen eine Mode-Kollektion entworfen. „Vielleicht 80 Prozent hat sie gemacht, ich nur 20“, sagte er.

Die Serie heißt „Sinned“, der Grund dafür ist simpel. „Erstmal heißt es gesündigt, vor allem aber ist es Dennis rückwärts gelesen“, erklärte Schröder, „wir wollten meinen Namen irgendwie integrieren.“

(lonn/SID)