Basketball: DBB-Team muss auf Theis und Zipser verzichten

Leipzig Bittere Nachrichten für das DBB-Team. Deutschland muss in den nächsten beiden Länderspielen gegen Österreich und Serbien wohl auf die NBA-Spieler Daniel Theis (Boston Celtics/Meniskusriss) und Paul Zipser (Chicago Bulls/Fußverletzung) verzichten.

Die deutsche Mannschaft empfängt am 29. Juni in Braunschweig zunächst Österreich, um dann drei Tage später in Novi Sad auf Gastgeber Serbien zu treffen. Am 16. September spielt das deutsche Team um NBA-Star Dennis Schröder (Atlanta Hawks) in Leipzig im zweiten Qualifikationsspiel der zweiten Runde. Drei Tage nach der ersten Begegnung könnte damit bereits mindestens eine Vorentscheidung in Sachen WM-Teilnahme fallen. „Wir haben in den ersten vier Spielen viel Selbstvertrauen getankt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns für die WM qualifizieren können“, sagte Rödl.