Von Bonga bis Thiemann Das sind die Stars der Basketball-Bundesliga

Obst wird oft auf seinen Wurf reduziert, der ohne jeden Zweifel zu den besten Würfen in Europa zählt, aber seine Fähigkeiten erstrecken sich weit über das Geschehen an der Drei-Punkt-Linie. Im Verlaufe der Jahre entwickelte er ebenfalls ein schnelles und starkes Dribbling zum Korb, der ihn gegen jedes Team zu einer gefährlichen Waffe werden lässt. Diese Fertigkeiten brachte er auch gegen die USA aufs Parkett, wo er das Spiel seines Lebens ablieferte und Deutschland damit in das Finale beförderte.