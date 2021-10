Basketball-Nationalmannschaft : Bundestrainer Herbert fände es „großartig, Nowitzki einzubeziehen“

Düsseldorf Gordon Herbert ist seit Anfang September Bundestrainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft und hat ambitionierte Ziele. Um die zu erreichen, weill er auch Dirk Nowitzki mit einbeziehen.

Herbert will künftig regelmäßig um Medaillen spielen: "Das ist jedenfalls meine Ansicht und das, wohin ich diese Gruppe bringen will. Dann geht es darum, die Spieler dazu zu bringen, dass auch sie daran glauben. Mit dem Talent, das wir in Deutschland haben, und der Weiterentwicklung unserer Spieler ist es, glaube ich, ein realistisches Ziel."