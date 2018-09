Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl im Interview über WM, Olympia, Dennis Schröder und Dirk Nowitzki

Interview mit Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl : „Dirk Nowitzki stehen bei uns alle Türen offen“

Bundestrainer Henrik Rödl im Kreise der Nationalmannschaft.

Düsseldorf Am Donnerstag spielt Deutschland gegen Estland in der EM-Qualifikation. Dirk Nowitzki prägte mehr als ein Jahrzehnt die Basketball-Nationalmannschaft. Nun werde die neue Generation „für Furore sorgen“, sagt Bundestrainer Henrik Rödl.

Herr Rödl, die Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation noch ohne Punktverlust da. Wird Deutschland bei der WM 2019 in China ein Geheimfavorit?

Henrik Rödl: Wir hatten immer wieder im Zehn-Jahres-Abstand eine Welle sehr interessanter Mannschaften. 1993 waren wir Europameister, dann 2002 der dritte Platz bei der WM und 2005 EM-Silber. Jetzt kommt die nächste Generation, die hat noch nichts gewonnen. Ob sie sich mit einer Medaille bei einem der kommenden Turniere da einreihen kann, das müssen die Jungs erstmal beweisen. Aber ich bin optimistisch, dass die nächste gute Phase länger anhalten wird.

Zur Person Der Erfolgsgarant Henrik Rödl (49), geboren in Offenbach, war als Spieler bis 2002 insgesamt 178 für die Deutsche Nationalmannschaft aktiv und gewann 1993 die Europameisterschaft. Im Verein spielte er elf Jahre für Alba Berlin und gewann in dieser Zeit sieben mal die Meisterschaft. Als Trainer übernahm er 2017 das Amt des Bundestrainers und führte das Team bei der Europameisterschaft auf Anhieb auf Platz 6. Zuvor trainierte er fünf Jahre lang erfolgreich die TBB Trier, ehe der Bundesligist 2015 Insolvenz anmelden musste.

Deutschland war seit 2010 nicht mehr bei einer WM dabei. Was macht Sie so optimistisch?

Rödl: Wir haben eine Kadertiefe, die hatten wir in Deutschland so noch nicht. Jeder aus diesem großen Pool ist super-motiviert. Aber um die Euphorie ein wenig zu bremsen: Wie weit uns das am Ende trägt, das werden wir sehen. Zuerst müssen wir uns mal für die WM qualifizieren. Da warten mit Estland, Israel und Griechenland noch drei starke Gegner.

Die WM wäre auch die Chance, sich direkt für Olympia 2020 in Tokio zu qualifizieren.

Rödl: Die Mannschaft ist grundsätzlich bissig. Aber durch den neuen Qualifikations-Modus für Olympia ist die WM zusätzlich unglaublich aufgewertet worden. Dass sie nun auch der schnellste Weg nach Tokio, erhöht die Motivation sicherlich.

Für eine direkte Olympia-Qualifikation müsste Deutschland als zweitbestes europäisches Team abschneiden. Ein ambitioniertes Ziel nach Platz sechs bei der EM letztes Jahr.

Rödl: Schritt für Schritt. Wie gesagt: Wir wollen uns jetzt erstmal für die WM qualifizieren, das haben wir noch nicht geschafft. Wenn wir erstmal da sind, werden wir ein Team haben, das dort für Furore sorgen wird, davon bin ich überzeugt.

Anführer des Teams ist Dennis Schröder, der in der NBA nach seinem Wechsel nach Oklahoma in der kommenden Saison wohl nur von der Bank kommen wird. Schadet das seiner Rolle in der Nationalmannschaft?

Rödl: Dennis ist sehr wichtig für uns, er ist definitiv unser Anführer und markant für unser Spiel. Er hat sich in den letzten Jahren in allen Bereichen verbessert und bringt eine unglaubliche Motivation für die Nationalmannschaft mit. Diese Identifikation ist in unserer heutigen Zeit ungewöhnlich.

Schröder ist aber auch jemand, der immer wieder mit NBA-Legende Dirk Nowitzki verglichen wird – und da bei den Fans schlecht abschneidet, weil er mit seiner lauteren Art polarisiert. Wie sehen Sie das?

Rödl: Dieser Vergleich hinkt ungemein. Die beiden kommen aus verschiedenen Generationen und sind zwei völlig verschiedene Spielertypen. Dieser Vergleich nervt ihn, alle Umstehenden und mich auch. Warum soll man Dennis mit Dirk vergleichen? Das bringt doch niemandem etwas. Dirk wird auf ewig unangreifbar bleiben, er hat die gesamte Sportart verändert. Aber Dennis ist ein Ausnahmespieler, einer der besten Basketballer der Welt auf seiner Position. Er hat sich in der besten Basketball-Liga der Welt mehr als nur etabliert, er ist dort ein Star. Wenn man sieht, wie er in der Nationalmannschaft mit dem Team umgeht, das bereitet mir viel Freude. Wer Dennis kennenlernt, dem ist sein angeblich schlechtes Image schnell egal, weil man merkt, dass das ein richtig guter Typ ist. Ich freue mich riesig, dass ich ihn im Team habe.

Neben Schröder gibt es nächste Saison mindestens fünf weitere NBA-Legionäre in ihrem Kader. Ihre Auswahl ist gerade auf den großen Positionen stark besetzt. Wie planen Sie mit dieser Überbesetzung an großen Jungs?

Rödl: Wir sind ein großes Volk, wir haben schon immer große Spieler gehabt – und große Spieler helfen im Basketball (lacht). Natürlich gibt es gerade in der Nationalmannschaft auf den Positionen drei bis fünf ein echtes Gerangel. Das ist eher ein Luxusproblem als alles andere, zumal viele der Großen auch variabel einsetzbar sind. Das Beste ist aber: Auch die anderen Positionen holen auf, von unten kommt hochtalentierter Nachwuchs nach. Die Bronze-Medaille bei der U20-EM in diesem Jahr ist ein guter Beweis dafür.

Welchen Anteil trägt Dirk Nowitzki an dieser heutigen Leistungsdichte?

Rödl: Dirk ist sicherlich eine Ikone. Ich glaube aber, dass die Entwicklung im deutschen Basketball nicht so viel mit ihm zu tun hat. Natürlich begeistert und inspiriert er viele Fans, aber es sind eher strukturelle Veränderungen in Deutschland, die die Basis für die gute Jugendarbeit gelegt haben. Der Deutsche Basketball-Bund (DBB) hat einen großen Teil geleistet. Die Liga hat ebenfalls unglaublich viel getan, hat Standards erhöht, Trainer ausgebildet und sich sportlich sehr gut entwickelt. Kleine Basketball-Hochburgen oder auch Aushängeschilder wie Alba Berlin haben viel investiert. Das ist alles unabhängig von Dirk passiert, weil er als NBA-Superstar fast nie hier sind konnte – was explizit kein Vorwurf sein soll.

Gibt es Pläne, Dirk Nowitzki nach seinem Karriereende im DBB einzubinden?

Rödl: Dirk ist bei uns immer willkommen, die Türen stehen ihm immer offen, das ist doch klar. Es ist eher die Frage, was Dirk vorhat und ob er eine Leidenschaft dafür entwickeln kann, sich einzubringen. So wie er momentan aussieht, spielt er ohnehin noch zehn Jahre (lacht).

Ohne Nowitzki wird dem deutschen Basketball ein Aushängeschild fehlen. Sportliche Erfolge der Nationalmannschaft wären auch für die Liga wichtig.

Rödl: Die Liga hat sich auch in Zeiten weiterentwickelt, als es um die Nationalmannschaft nicht gut stand. Aber natürlich spielt die Nationalmannschaft immer eine Rolle, in allen Sportarten. Das überregionale Augenmerk liegt auf uns. Durch die Nationalmannschaft können im Erfolgsfall viele neue Fans gewinnen. In Sachen „Werbung für den Sport“ haben wir schon immer eine riesige Funktion gehabt.

Andere Sportarten raffen sich gerade zusammen. Die „European Championships“ waren ein echtes Highlight der fußballlosen Zeit. Ein Modell, das auch für den Basketball und andere Mannschaftssportarten interessant wäre?

Rödl: Ich glaube nicht, dass das dem Basketball viel bringen würde. Basketball ist ja nicht in jedem Land gleichwertig. Von daher würden wir in Deutschland vielleicht ein wenig profitieren, aber in anderen Ländern in Europa hat Basketball einen riesigen Stellenwert. Dort zieht eine Basketball-EM oder –WM ganz allein.

Eine Basketball-WM in China im September, wenn die Fußball-Saison im vollen Gange ist, findet doch nur schwer Aufmerksamkeit.

Rödl: Man sich sicherlich darüber streiten, ob man die WM so spät oder besser früher ansetzt. Aber wenn dann die WM einmal läuft und die besten Spieler der Welt aufeinandertreffen, hat das eine riesige globale Anziehungskraft. Da sehe ich die Aufmerksamkeit überhaupt nicht gefährdet. Die Terminfrage zeigt nur wieder: Bevor der Basketball mit anderen Sportarten zusammenkommt, müssen erstmal bestehende interne Probleme gelöst werden.

Sie meinen das Termin-Chaos zwischen der NBA, dem Weltverband FIBA und dem wichtigsten europäischen Wettbewerb, der Euro League?