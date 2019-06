Anforderungen nicht erfüllt : Nürnberg Falcons erhalten keine Lizenz für Basketball-Bundesliga

Köln Auch im zweiten Versuch hat es nicht geklappt: Aufsteiger Nürnberg Falcons hat keine Lizenz für die kommende Spielzeit der Basketball-Bundesliga erhalten. Es gibt jedoch noch eine Chance.

Aufsteiger Nürnberg Falcons erhält auch im zweiten Anlauf keine Lizenz für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Dem Club wurde „aufgrund der unveränderten Nicht-Erfüllung wesentlicher Anforderungen des BBL-Lizenzstatus“ die Teilnahme an der neuen Saison in der höchsten deutschen Spielklasse verweigert, hieß es in einer Mitteilung des Lizenzligaausschusses vom Mittwoch.