Basketball-Bundesliga : Ludwigsburg bleibt Bayern-Verfolger

Köln Die MHP Riesen Ludwigsburg haben zum Jahresabschluss ihren Platz in der Spitzengruppe der Basketball-Bundesliga gefestigt. Das Team aus Baden-Württemberg gewann am Montag gegen die Frankfurt Skyliners mit 82:64 (46:38).

Die Bayern treten am Abend im Topspiel noch bei Verfolger Brose Bamberg (16:8) an. Dritter ist Alba Berlin (18:4), das an Silvester (15.00 Uhr) das Tabellenschlusslicht MBC Weißenfels empfängt. Die EWE Baskets Oldenburg (16:10) feierten im Kampf um die Play-offs einen wichtigen 93:71 (40:34)-Sieg beim direkten Konkurrenten Löwen Braunschweig (10:14) und kletterten auf Rang fünf.