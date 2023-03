Schiedsricherinnen-Trio Drei Frauen sorgen in der Basketball-Bundesliga für eine Premiere

Für beide Frauen begann die Liebe zum Basketball schon in früher Jugend. Pawlik wurde bereits mit zehn Jahren Mitglied in der Basketballabteilung des SC Bayer 05 Uerdingen in ihrer Heimatstadt Krefeld. „Mit 17 Jahren habe ich dann meine Schiedsrichterlizenz gemacht. Dazu musste ich mehrere Theorie- und Praxisstunden absolvieren und auch ein Onlineseminar. Anschließend bin ich beim Pfeifen geblieben“, erzählt Pawlik. Bei Rey war es sogar noch früher. Bereits mit 15 Jahren machte sie ihre Lizenz. Zuvor hatte sie beim BBV Opladen in Leverkusen selbst Basketball gespielt. Ursprünglich war sie durch eine Schulmannschaft zu dem Sport gekommen. „Ich erinnere mich noch, dass ich es damals toll fand, wenn die Spiele von Frauen gepfiffen wurden“, sagt sie.