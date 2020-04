Basketball-Bundesliga : Berlin, Frankfurt und München wollen Turnier ausrichten

Berlin Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison mit einem Zehner-Turnier fortsetzen. Drei Teams bewerben sich um die Ausrichtung. Die Entscheidung über den Spielort soll am Montag verkündet werden.

Alba Berlin, die Fraport Skyliners aus Frankfurt und der FC Bayern München bewerben sich um die Ausrichtung des Zehner-Turniers, mit dem die Basketball-Bundesliga ihre Saison an einem Standort beenden will. Das bestätigten die Clubs am Tag des Fristablaufs der Deutschen Presse-Agentur.

Die BBL hatte am Montag in einer Videoschalte mit den 17 Klubs entschieden, die Saison nicht abzubrechen. Stattdessen wollen zehn Klubs in zwei Fünfer-Gruppen mit anschließenden Playoffs an einem Standort ohne Zuschauer den deutschen Meister küren. Die Klubs konnten sich bis Donnerstagabend für die Ausrichtung bewerben. Am Montag will die Liga den Standort des Turniers bekanntgeben.