Basketball-Bundesliga : Bayern gewinnen nach Verlängerung - Bamberg ist Tabellenführer

Bamberg Bayern München hat einen späten Sieg in der Basketball-Bundesliga eingefahren. Der Vizemeister setzte gegen die Giessen 46ers nach Verlängerung durch und liegt nun auf dem sechsten Platz. Brose Bamberg gelang derweil der vierte Sieg im vierten Spiel.

Brose Bamberg bleibt in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer MLP Academics Heidelberg gewann Bamberg am Sonntag mit 72:68 (45:35). Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg , der bis kurz vor dem Ende die Chance auf eine Verlängerung wahrte, kassierte dagegen seine erste Niederlage. Bester Werfer der Partie war Heidelbergs Shy Ely mit 19 Punkten.

Ein Erfolgserlebnis gelang dem FC Bayern München. Beim 71:64 (28:27) nach Verlängerung gegen die Jobstairs Gießen 46ers traf das Team von Trainer Andrea Trinchieri zwar häufig die falschen Entscheidungen, doch am Ende übernahm Ognjen Jaramaz Verantwortung. Nach vier Niederlagen in der Euroleague stehen jetzt immerhin zwei Erfolge nach drei Partien in der BBL zu Buche. In der Verlängerung ging den Gästen die Kräfte aus.