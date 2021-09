Basketball-Bundesliga : Alba Berlin verliert überraschend Auftakt gegen Bonn

Berlin Alba Berlin hat zum Auftakt in die 56. Bundesliga-Spielzeit einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger unterlag vor eigenem Publikum den Telekom Baskets Bonn mit 86:88. Parker Jackson-Cartwright avancierte zum Matchwinner für die Gäste.

Alba Berlin hat die Auftaktpartie in der Basketball-Bundesliga überraschend verloren. Am Donnerstagabend unterlag der Titelverteidiger in eigener Halle vor 3744 Zuschauern gegen die Telekom Baskets Bonn mit 86:88 (48:41). Obwohl Alba lange führte, gaben sie den Sieg im letzten Abschnitt noch aus der Hand. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson mit 16 und Yovel Zoosman mit 14 Punkten.