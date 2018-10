Basketball-Bundesliga: Alba Berlin übernimmt Tabellenführung

Berlin Vizemeister Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga vorerst die Tabellenführung übernommen.

Die Hauptstädter setzten sich am Samstagabend bei ratiopharm Ulm mit 92:74 (44:37) durch und feierten ihren dritten Sieg im dritten Ligaspiel. Bester Berliner Werfer war der isländische Nationalspieler Martin Hermannsson mit 17 Punkten.

Die Berliner haben wie Meister Bayern München und die Telekom Baskets Bonn drei Spiele gewonnen. Im Spitzenspiel treffen die Bayern am Sonntag in München auf Bonn - eines der beiden Teams wird Alba an der Tabellenspitze ablösen.