Basketball-Bundesliga : Berlin festigt Platz drei

Berlin Mit dem siebten Sieg in Serie hat Alba Berlin den dritten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga gefestigt. Gegen den Mitteldeutschen BC hatten die Berliner allerdings mehr Mühe als erwartet. Auch Ulm durfte jubeln.

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga in der Erfolgsspur. In einem Nachholspiel siegten die Berliner am Ostermontag gegen den Mitteldeutschen BC vor 7011 Zuschauern in eigener Halle mit 92:84 (49:45). Alba hatte allerdings mehr Mühe als erwartet, festigte aber seinen dritten Tabellenplatz, der MBC bleibt Fünfzehnter. Bester Berliner Werfer war Rokas Giedraitis mit 21 Punkten. Bei den Weißenfelsern traf David Brembly mit 19 Zählern am besten.