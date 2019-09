Basketball-Bundesliga 19/20: Fragen und Antworten zur neuen BBL-Saison

Wer spielt im Europacup?

Acht Klubs sind in vier europäischen Wettbewerben vertreten. In der Königsklasse EuroLeague treten die Bayern und Alba an, die Münchner wollen als erstes deutsches Team die Play-offs erreichen. Im EuroLeague-Unterbau EuroCup sind die EWE Baskets Oldenburg und ratiopharm Ulm am Start, in der Champions League sind es Brose Bamberg und Europacup-Debütant Rasta Vechta, die Telekom Baskets Bonn können sich noch qualifizieren. Ansonsten spielt Bonn an der Seite von medi Bayreuth im FIBA Europe Cup.