Wojciech Kaminski (MBC): „In meinen Augen wird der FC Bayern München wieder das Rennen machen. Die Bayern sind eine der professionellsten Organisationen in der BBL und auch in Europa. Sie besitzen die klaren Ambitionen, nicht nur wieder auf nationaler Ebene zu dominieren, sondern sich auch in der Euroleague zu etablieren. Auch gecoacht wird in München auf allerhöchstem Niveau. Zwar mussten sie den Abgang von Leistungsträgern verschmerzen, haben aber mit Top-Spielern wie Greg Monroe, Paul Zipser und Mathias Lessort bereits wieder aufgefüllt.“