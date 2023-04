Basketball Bundesliga Göttingen bucht Play-off-Ticket

Vor Göttingen, für das am Donnerstag Till Pape (19 Punkte) zum erfolgreichsten Werfer avancierte, hatten sich Tabellenführer Telekom Baskets Bonn, Titelverteidiger Alba Berlin, Pokalsieger Bayern München, die EWE Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg ihre Plätze in der Endrunde gesichert. Zwei weitere Tickets sind noch zu vergeben. Die Hauptrunde endet am 7. Mai.