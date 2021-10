Deutsches Duell : Bayern-Revanche an Alba in der EuroLeague gelungen

Bayern-Revanche an Alba in der EuroLeague gelungen

Berlin Alba Berlin hat das deutsche Duell in der Basketball-EuroLeague gegen den FC Bayern deutlich verloren. Damit schwächelt der deutsche Meister weiter.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague süße Revanche an Alba Berlin genommen. Der Pokalsieger gewann beim schwächelnden deutschen Meister am Donnerstag 82:69 (37:36) und veredelte damit seinen Coup vom Dienstag gegen den zuvor ungeschlagenen Titelkandidaten Armani Mailand. Zudem beglichen die Bayern – wie von ihrem Präsidenten Herbert Hainer gefordert – mit ihrem fünften Pflichtspielsieg in Folge die Rechnung der verlorenen Finalserie gegen Alba um den Meistertitel.