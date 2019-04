84:73 gegen Braunschweig : Bayern-Basketballer feiern 26. Sieg im 28. Saisonspiel

München Die Basketballer des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga souveräner Tabellenführer. Der deutsche Meister setzte sich gegen Braunschweig mit 84:73 (48:36) durch und feierte im 28. Saisonspiel den 26. Sieg.

