Giffey kommt : Bayern holen deutschen EM-Helden

München Bayern München holt mit Niels Giffey einen EM-Helden in die Basketball-Bundesliga zurück. Der 31-Jährige spielte zuletzt in Spanien für UCAM Murcia und trifft nun auf einige Nationalmannschafts-Kollegen.

Tagelang hatte es sich angedeutet, nun ist der Wechsel perfekt: Nationalspieler Niels Giffey, Bronzemedaillengewinner bei der Heim-EM, wechselt zu Bayern München und kehrt damit in die Basketball Bundesliga (BBL) zurück. Der 31-Jährige kommt vom spanischen Erstligisten UCAM Murcia, beim Vizemeister unterschrieb Giffey bis 2025.

Der 92-malige Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer von Tokio war im Vorjahr von seinem Heimatklub Alba Berlin nach Litauen zu Zalgiris Kaunas gewechselt. Während der EM war der Forward vertragslos und wechselte nach dem Turnier zu Murcia, wo sein Vertrag jetzt aufgelöst wurde. Am Montagabend nahm Neuzugang Giffey, zweimaliger College-Champion in den USA, erstmals am Teamtraining im Münchner Audi Dome teil.