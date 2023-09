Athletik-Trainer Arne Greskowiak Der Leistungsjäger der deutschen Basketball-Weltmeister

Gegen Lettland prallt jener Wurf in allerletzter Sekunde vom Ring ab. Deutschland ist hauchdünn weiter. Wieder und wieder stellt sich Greskowiak mit einigen Spielern in die Final-Arena von Manila (Philippinen) gestellt und visualisiert das Ziel: „Wie wir in der Halle stehen und den Pokal hochhalten. Wir haben uns gesagt: ‚Hier werden wir Weltmeister. So sieht das hier aus.‘“ Genau so kommt es. Aus acht Spielen in 17 Tagen holt die Nationalmannschaft das Maximum heraus. Im Halbfinal-Thriller gegen die USA und im Endspiel gegen Serbien führt Schröder nicht nur die Offensive an, sondern verteidigt auch die besten Spieler der Gegner. Ein Quäntchen mehr Energie verhilft ihm, wie dem gesamten Team, zum maximalen Erfolg. Acht Siege. WM-Gold. Das „Ackern“ in der Vorbereitung hat sich gelohnt.