Niederlage in Valencia : ALBA Berlin verpasst Eurocup-Titel deutlich

Berlin ALBA Berlin muss weiter auf den zweiten internationalen Titel warten. Im Eurocup muss sich der Basketball-Bundesligist in der Finalserie dem spanischen Rekordsieger Valencia geschlagen geben.

ALBA Berlin hat die Finalserie im Eurocup verloren und damit den größten Erfolg eines deutschen Basketball-Clubs in einem europäischen Wettbewerb verpasst. Am Montagabend unterlagen die überforderten Hauptstädter bei Valencia Basket klar mit 63:89 (33:46) und mussten sich den hoch überlegenen Spaniern nach insgesamt drei Spielen mit 1:2 geschlagen geben. Erfolgreichste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 14 und Rokas Giedraitis mit 19 Punkten.

ALBA führte schnell mit 11:0 und knüpfte an der Mittelmeerküste an die Leistung aus dem Heimspiel an. In einem dramatischen Match hatte der achtmalige deutsche Meister am Freitag den Ausgleich in der Serie erst nach Verlängerung (95:92) erzwungen. Spiel eins hatte Valencia noch souverän mit 89:75 gewonnen. Die Gastgeber übernahmen zu Beginn des zweiten Viertels im Entscheidungsspiel erstmals die Führung und steigerten sich vor der Pause bei mitreißender Atmosphäre deutlich.