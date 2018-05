Basketball: Alba Berlin und Bayern München stehen im Play-off-Halbfinale

Berlin Alba Berlin hat das entscheidende Spiel im Play-off-Viertelfinale gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 85:68 gewonnen. Damit entschied das Team von Trainer Aito Garcia Reneses die Best-of-five-Serie mit 3:2 für sich. Auch Bayern München steht im Halbfinale.

Die Bayern starteten nach dem deutlichen 85:50-Sieg am Dienstag denkbar schlecht in das Entscheidungsspiel. Vor 5534 Zuschauern geriet der Pokalsieger nach dem ersten Viertel mit zehn Punkten in Rückstand. Doch eine starke Aufholjagd brachte dem Team von Trainer Dejan Radonjic noch die Halbzeitführung. In der zweiten Spielhälfte setzten sich die Münchner auch dank Topscorer Stefan Jovic (19 Punkte) deutlich ab.