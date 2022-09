EM-Helden noch geschont : Alba Berlin mit Mühe zum Auftaktsieg

Berlin Doublesieger Alba Berlin hat die neue Spielzeit in der Basketball-Bundesliga mit einem Heimsieg gegen die Hamburg Towers eröffnet. Beim 81:78 wurden allerdings die deutschen Nationalspieler der Berliner nach der erfolgreichen EM noch geschont.

Ohne seine deutschen EM-Helden hat Titelverteidiger Alba Berlin die 57. Saison der Basketball Bundesliga (BBL) erfolgreich eröffnet. In einem engen Duell in der Berliner EM-Halle gewann der Doublesieger mit 81:78 (45:45) gegen die Hamburg Towers. Maodo Lo und Johannes Thiemann wurden aufgrund von Trainingsrückstand noch geschont, mit Neuzugang Jonas Wohlfarth-Bottermann kam bei Hamburg immerhin ein Bronzemedaillengewinner zum Einsatz.

„Die EM hat geschlaucht, sowohl mental, als auch körperlich. Deshalb wollte der Trainer uns heute nochmal eine Pause geben“, erklärte Thiemann in der Pause bei MagentaSport: „Ich brauche noch ein paar Tage und Wochen um zu realisieren, was wir da geschafft haben.“

Trotzdem begann der deutsche Meister sehr schwungvoll und ging schnell 7:2 in Führung. Doch gegen Ende des ersten Viertels häuften sich die Fehler im Berliner Spiel. Noch vor dem zweiten Viertel geriet Alba so erstmalig in Rückstand (24:25). Zudem gab es in der Defensive einige Abstimmungsprobleme, sodass Hamburg zu oft zu leicht zu Punkten kam. So gestaltete sich eine sehr enge und kampfbetonte Partie.